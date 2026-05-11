Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı ve eteğindeki Aygır Gölü, ilkbahar renkleriyle sunduğu manzarayla hayran bırakıyor.

Türkiye'nin üçüncü yüksek zirvesi olan Süphan Dağı'nın karla kaplı heybetli silueti, Aygır Gölü'nün berrak turkuaz rengiyle oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. İlkbahar mevsimiyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçiler, hem yürüyüş yapma hem de bu eşsiz manzarayı fotoğraflama fırsatı buluyor. Malatya'dan gelen doğa fotoğrafçısı Suna Şahin, Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün manzarasını hayranlıkla izlediğini ve fotoğrafladığını söyledi. Şahin, 'Bitlis Eren Üniversitesi Sanat ve Turizm Öğrenci Kulübü'nün davetlisi olarak gelip fotoğraf sunumu yaptım. Gelmişken Bitlis'in güzelliklerini de görme imkanım oldu. Şimdide Süphan Dağı'nın eteğinde Aygır Gölü'nün yanındayım. Uzun süredir Bitlis'in gezip görmek istiyordum. Bitlis Eren Üniversitesi'nde yaptığım sunumdan sonra bu geziyi yapma fırsatım oldu. Herkese tavsiye ediyorum bu doğal güzellikleri gelin görün' dedi.