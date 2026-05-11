Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarında son aşamaya gelen Melikgazi Belediyesi, 92 bin dönüm arazide hayata geçen 20 bloğun inşaatında son aşamaya geldi.

Peyzajı, zemin çalışmaları, otoparkı ve sosyal donatılarına başlanacak olan projeyi yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm projesi 2. etap çalışmalarımızı inceledik. Tam 92.000 metrekare alanda çok yoğun gayretler içerisinde 18 ay gibi kısa bir sürede, 20 blok, 850 bağımsız bölümden oluşan büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasının son aşamasına geldik. Projenin peyzajına, otoparkına ve sosyal donatı alanlarının çalışmalarına başlayacağız. Burada toplamda 800'ün üzerinde vatandaşla anlaştık, 200'ün üzerinde gecekondu yıktık. Muazzam bir çalışma son aşamaya geldi. Burada birçok firmamız farklı farklı blokları yaparak toplam 20 bloğu tamamlamak üzere, sağ olsunlar çalışmalara devam ediyorlar. İnşaatlarımızı hızla yapan tüm müteahhit firmalarımıza teşekkür ederim. Melikgazi Belediye'mize olan güven ve ihale şartnamemizin sağlamlığından dolayı yarım kalan binalarımız olmadığı gibi ihale şartlarından çok daha önce teslimatları yapılacak aşamaya geldik. Altyapı, zemin ve peyzaj çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Allah buradan ev alacak vatandaşlarımıza huzur ve sağlık içerisinde oturmayı nasip etsin inşallah.' dedi.

Yeni kentsel dönüşüm çalışmalarının yanında birçok bölgede kentsel dönüşümün devam ettiğini ve 3. etap Kazım Karabekir çalışmaları hazırlıklarının da hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın onayını aldıktan sonra Kazım Karabekir 3. etap çalışmasını da başlatıp ihalesini yapacağız. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki çalışmada 800 vatandaşımızla anlaşıp imza attırmak, bütün yasal işlemleri yapmak, akabinde 20 bloğun ihale ve inşaatı ve kontrollerini yapmak büyük bir mesai istiyor. Biz sadece burada kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Tam 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmalar Aydınlıkevler Mahallesi, aynı zamanda Yıldırım Beyazıt bölgesi, Germir bölgesi başta olmak üzere birçok alana yayılıyor. Bu sayı inşallah 13, 14 bölgeye çıkacak. Bu yazı Melikgazi'de kentsel dönüşüm yılı olarak ilan edebiliriz. Binlerce daireyi dönüştürüyoruz. Bize vatandaşımızın da, müteahhitlerimizin de güveni oldukça fazla. İnşallah bu güveni sarsmadan yolumuza devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız hayırlı olsun.'