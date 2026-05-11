TFF 2. Lig play-off finalinde istediği sonucu alamayan Muşspor'a destek sürüyor. Hasköy ilçesinde bir araya gelen sarı-beyazlı taraftarlar, gece saatlerinde meşaleler yakarak takımlarına moral verdi.

TFF 2. Lig play-off finalinde Mardin ekibine yenilen Muşspor'a destek için Hasköy ilçesinde bir araya gelen sarı-beyazlı taraftarlar, gece saatlerinde meşaleler yakarak takımlarına moral verdi. Play-off sürecinde başarılı bir performans ortaya koyan Muşspor, yarı finalde Aliağa FK'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek finale yükselmişti. Final mücadelesinde istediği sonucu elde edemeyen sarı-beyazlı ekip, buna rağmen taraftarından büyük destek görmeye devam ediyor.

Final karşılaşmasının ardından Hasköy'de toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakarak takımlarının yanında olduklarını gösterdi. Destek görüntülerini paylaşan Yunus Orbay, 'Muşspor yenilse de desteğimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Muşspor'umuzun her zaman yanında olacağız' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Muşspor'un play-off sürecinde ortaya koyduğu mücadele kentte büyük heyecan oluştururken, taraftarların takıma verdiği destek de dikkat çekti. Final sonrası yapılan destek paylaşımları, sarı-beyazlı camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirildi.