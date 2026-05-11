Muş'un Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan Şeyh Muhammed Kazım Camii ve Külliyesi, dualarla ibadete açıldı.

Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan Şeyh Muhammed Kazım Camii ve Külliyesi'nin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla başladı. Programda konuşan kanaat önderi Muiniddin Aydın, camilerin toplumsal birlik ve manevi dayanışma açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Kerem Dağdagül ise camilerin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade etti. Dağdagül, 'Bugün Şeyh Muhammed Kazım Camii ve Külliyesi'ni dualarla ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Camimizin yapımında emeği bulunan hayırsever vatandaşlarımızdan katkı sunan kurumlarımıza kadar herkesten Allah razı olsun. Rabbim bu mabedi birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile kılsın. Camilerimizi ezansız, cemaatsiz, gençsiz ve çocuksuz bırakmasın' dedi.

Yapılan duaların ardından Şeyh Muhammed Kazım Camii ve Külliyesi ibadete açıldı. Program, öğle namazının kılınması ve vatandaşlara yapılan ikramlarla sona erdi.