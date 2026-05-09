Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, düzenlenen kitap söyleşisi programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek, 'Son Ayı' isimli kitabı birlikte analiz etti.

Bulanık Kaymakamlığı koordinesinde, ilçedeki gençlerin okuma kültürünü geliştirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen kültürel projeler devam ediyor. Bu kapsamda, ilçenin uğrak noktalarından biri olan Gölpark Dinlenme Tesisi'nde 'Son Ayı' kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Programa Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve Şube Müdürü Şakir Bozkurt katılım sağladı.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla, açık havada samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda, yazar Hannah Gold'un kaleme aldığı ve çevre bilinci ile dostluğu işleyen 'Son Ayı' kitabı masaya yatırıldı. Kitabın içeriği, karakter analizi ve verdiği mesajlar üzerine öğrencilerle uzun süre sohbet eden Kaymakam Koşansu, gençlerin kitap hakkındaki özgün yorumlarını ve eleştirilerini tek tek not aldı.

Kaymakam Koşansu: 'Kitap Okumak Bireysel Gelişimin Anahtarıdır'

Söyleşi sırasında gençlere hitap eden Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, dijitalleşen dünyada kitap okuma alışkanlığının öneminin her geçen gün arttığını vurguladı. Kitapların bireyin düşünce dünyasını zenginleştirdiğini belirten Koşansu, 'Gençlerimizin sadece ders kitaplarıyla değil, dünya edebiyatıyla ve güncel eserlerle de iç içe olmasını istiyoruz. Kitap okumak, bireyin dünyayı algılama biçimini geliştirir ve onlara vizyon katar. Bugün burada gördüğümüz bu ilgi, ilçemizdeki eğitim kalitesinin ve gençlerin kitaba olan merakının bir göstergesidir' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve Şube Müdürü Şakir Bozkurt'un da eşlik ettiği programda, öğrenciler merak ettikleri konularda protokol üyelerine sorular yöneltti. Eğitimden geleceğe, kitaplardan sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen soru-cevap bölümünde renkli anlar yaşandı. Protokol üyeleri, gençlerin fikirlerine değer verdiklerini belirterek her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Kitap analizi ve fikir teatisinin ardından program yemek organizasyonu ile devam etti. Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyet, öğrencilerle aynı masayı paylaşarak yemek yedi. Yemek boyunca gençlerle birebir diyalog kuran Koşansu, onlarla şakalaşarak keyifli bir ortam oluşturdu.

Programın sonunda öğrencilere kitap okuma alışkanlıklarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulurken, bu tür etkinliklerin ilçedeki diğer okulları da kapsayacak şekilde periyodik olarak devam edeceği kaydedildi. Gençler ise kendilerine zaman ayıran ve samimi bir ortam sunan Kaymakam Koşansu'ya teşekkürlerini iletti.