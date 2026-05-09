Tunceli'nin Munzur Dağlarında çekilen görüntüler adeta belgeselleri aratmadı. Bir yandan yakaladığı dağ keçisini yiyen kurt, diğer yandan ise havada süzülen akbabalar görüntülendi.

Tunceli, zengin biyoçeşitliliği ve el değmemiş doğasıyla son zamanlarda yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntülere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede Tunceli'nin eşsiz doğasıyla dikkat çeken Munzur Dağları, bu kez yaban hayatına dair sıra dışı görüntülere sahne oldu. Doğa gözlemcisi ve fotoğrafçı Doğan Can Varlıel'in kayıt altına aldığı anlar, bölgedeki doğal yaşamın vahşi ve etkileyici yüzünü ortaya koydu.

Varlıel'in günler süren doğa takibi sırasında çektiği görüntülerde, bir kurdun avladığı dağ keçisini yediği anlar ve avın çevresinde süzülen akbabaların görüntüleri yer aldı. Dağların sarp kayalıklarında gerçekleşen olay, doğanın kendi döngüsünü gözler önüne serdi.