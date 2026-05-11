Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali'ni ziyaret ederek, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali, 5-8 Mayıs tarihleri arasında büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de takım ruhunu ve dostluğu pekiştiren yarışmalarda kıyasıya mücadele etti. Şenliğin final müsabakalarını tribünden öğrencilerle birlikte takip eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti. Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Bilal Özdoğan, çocukların geleneksel oyunlarla buluşmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

'Bu hafta Hacılar'ımızda yine dolu dolu bir program yaşandı. İlköğretim öğrencilerimiz Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında hem doyasıya eğlendi hem de yarışmalarla birlikte arkadaşlıklarını, dayanışma ruhunu ve sportif yönlerini geliştirme fırsatı buldu. Bugün de ödül ve madalya törenlerinde öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Son müsabakaları izleme imkânı bulduk. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.'

Başkan Özdoğan, yarışmalarda alınan derecelerin yanında çocukların etkinliğe katılım göstermesinin daha kıymetli olduğunu vurgulayarak; 'Burada önemli olan sadece madalya almak değil; birlikte mücadele etmek, emek vermek, takım ruhunu yaşamak ve bu disiplinin içerisinde yer alabilmektir. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan bizler için en büyük mutluluktur. Hacılar'da gençlik var, Hacılar'da festival var, Hacılar'da sporun her alanına yönelik imkân var. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan ayrıca yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarının da sürdüğünü belirterek, gençlerle birlikte dolu dolu programlar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Program; kupa ve madalya töreninin ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.