Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Genç kadının altındaki balkona çıkarak iletişime geçen polisin ikna çalışmaları sonucu kadın intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 5'inci katında yaşayan N.S., evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de N.S.'nin balkonunun altına şişme yatak kurdu. N.S.'nin alt katından bulunan komşusunun balkonuna çıkan komiser Murat A. genç kadını ikna ederek, balkondan içeri geçmesi için yoğun çaba sarf etti. Komiserin uzun süren ikna çalışmaları sonucu N.S., balkondan ikametine girerek intihardan vazgeçti.

Komiserin kadını intihardan vazgeçmesi için gösterdiği çaba çevredeki vatandaşlar tarafından alkış topladı.