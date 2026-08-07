International Peace Prize ödüllü, Nobel Barış Ödülü adayı, barış aktivisti ve dünyaca ünlü yazar Akif Manaf barış diyaloğunun güçlendirilmesine sunduğu aktif katkılar nedeniyle TURSUD tarafından “Sudan-Türkiye Barış Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül, TURSUD Başkanı Nazar Atta Elmanan tarafından takdim edildi. Nazar Atta Elmanan ödülün takdimi sırasında yaptığı konuşmada, Ödül, TURSUD Başkanı Nazar Atta Elmanan tarafından takdim edildi. Nazar Atta Elmanan, ödülün takdimi sırasında yaptığı konuşmada, “Bugün burada, Arapça da dâhil olmak üzere birçok dilde yayımlanan Barış Psikolojisi kitabının yazarı, küresel barış alanındaki muazzam çalışmalarıyla öne çıkan Nobel Barış Ödülü adayı Akif Manaf’ı ağırlıyoruz. Hepimiz gerçek barışı arıyor ve istiyoruz. Onun barışın var edilmesi ve inşası için gösterdiği muazzam çabaları takdir etmek adına kendisine Sudan-Türkiye Barış Ödülü’nü takdim ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ödül takdimi öncesinde yazarın Barış Psikolojisi konulu söyleşisi düzenlendi. Söyleşi katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Manaf’a Tüm Dünyadan Barış Ödülleri

Manaf barış alanındaki aktif çalışmaları kapsamında yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödüle layık görülüyor. Kendisine Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından 2025 International Peace Prize ödülü ve İsveç’ten Global Peace Prize ödülleri sunulmuştu. Bunun yanı sıra Manaf’a, Türkiye’den Egeyön Barış Ödülü, Doğayla Barış Ödülü, Küresel Barış Ödülü, Yılın Barış İnsanı Ödülü, Barış Sanatı Ödülü, Barış ve İnsan Hakları ödülü, BULTÜRK Barış Ödülü, Sosyal Adalet ve Toplumsal Barış Ödülü, Küresel Bilinç ve Barış Ödülü, Evrensel Kardeşlik ve Barış Ödülü, Türk Dünyası Barış Ödülü, Özgürlük ve Barış Ödülü, Dayanışma ve Barış Ödülü, Diyalog ve Barış Ödülü, Barış için İnsanlık Ödülü, Birlik ve Barış Ödülü, Kadın ve Barış Ödülü, Umut ve Barış Ödülü, Hoşgörü ve Barış ödülü, Demokrasi ve Barış Ödülü, Nijerya-Türkiye Dostluk ve Barış Ödülü, Eşitlik ve Barış Ödülü, Engelsiz Yaşam ve Barış Ödülü, Kültür ve Barış Ödülü, Eğitim ve Barış Ödülü, Yemen-Türkiye Dostluk ve Barış Ödülü ile Lübnan-Türkiye Dostluk ve Barış Ödülleri takdim edilmişti.

Akif Manaf: “Dünyada ne kadar çok birey kendini savaşla özdeşleştirmeyi bırakırsa küresel barışa o kadar yaklaşmış olacağız.”

Ödülün takdiminde konuşan Manaf şu ifadeleri kullandı:

“Bir insan, kendisini savaşla özdeşleştirmeyince barışa ulaşır. İnsanlar çoğu zaman savaşı istemediklerini söyleseler de, kendilerini yaptıkları kavgalarla özdeşleştirdikleri için barışsız kalırlar. İşte barış içinde olmak için insan savaşsız olmalıdır. Peki bu nasıl mümkün olur? Kendisini savaşla özdeşleştirmeyerek! Dünyada ne kadar çok birey kendini savaşla özdeşleştirmeyi bırakırsa küresel barışa o kadar yaklaşmış olacağız.”

Akif Manaf’tan Küresel Barış İçin Somut Projeler

Barış alanındaki çalışmaları dolayısıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası barış ödülüne layık görülen yazar Akif Manaf’ın küresel barışın tesisine yönelik faaliyetleri incelendiğinde, bu çabaların yalnızca düşünsel ve söylemsel düzeyde kalmadığı; aynı zamanda öncülük ettiği somut projeler aracılığıyla uygulamaya geçirildiği görülüyor.

Manaf’ın yaklaşık yirmi dilde yayımlanan “Barış Psikolojisi” adlı eseri, onun barış çalışmalarının temelini oluşturuyor. Dünyaca tanınan yazar ayrıca “Barış Sanatı Programı”, “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi” ve “Sürdürülebilir Barış İçin Dünya Değişim Günü” gibi pek çok önemli barış girişimine de öncülük ediyor.

Akif Manaf, farklı ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik çevreler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok kesimle barış temalı buluşmalar ve söyleşiler gerçekleştiriyor. Manaf bu etkinlikler aracılığıyla dünya genelinde barış farkındalığının yükselmesine katkı sağlıyor.

Manaf’ın, barış alanındaki faaliyetlerini önümüzdeki süreçlerde de aktif olarak sürdüreceği; özellikle bir barış kılavuzu niteliği taşıyan “Barış Psikolojisi” kitabının yayımlandığı yeni ülkeler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde barış gönüllüleri ve okurlarla bir araya geleceği de alınan bilgiler arasında yer alıyor.