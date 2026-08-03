Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Gazi Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okullarda yürütülen bakım, onarım ve fiziki hazırlık çalışmalarını yerinde değerlendiren İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci, okul yöneticileri ve ilgili birim yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları, ortak kullanım alanlarını ve okul bahçelerini inceleyen Özdemirci, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve donanımlı bir eğitim ortamında yeni eğitim öğretim yılına başlamalarının öncelikleri olduğunu belirtti.

İncelemeler sırasında tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi yönünde talimat veren Özdemirci, hazırlık çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki okullarda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlık ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.