Mersin'de aynı aileden üç kız kardeşin hafızlık yolculuğu örnek oldu. Hafızlıklarını tamamlayan iki kardeş belgelerini alırken, en küçük kardeş de aynı kursta eğitimini sürdürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Özatlı ailesinin üç kız kardeşi, Kur'an-ı Kerim'e adanan yolculuklarıyla dikkat çekti. Bozyazı Müftülüğüne bağlı Denizciler Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören Ayşe Özge Özatlı ile Sümeyya Betül Özatlı hafızlıklarını tamamlayarak belgelerini aldı. En küçük kardeş Fatma Zehra Özatlı ise aynı kursta hafızlık eğitimine devam ediyor.

'Üç kız kardeş olarak babamızı cennette taçlandırmak istiyoruz'

Hafızlığını tamamlayan Ayşe Özge Özatlı, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, 'Bozyazı Denizciler Kız Kur'an Kursu'nda kız kardeşim Sümeyya ile hafızlık eğitimimizi tamamladık. Şimdi en küçük kardeşimiz Fatma Zehra da hafızlık eğitimine başladı. İnşallah üç kız kardeş olarak babamızı cennette taçlandıracağız. Hafızlık eğitimi sabır, emek ve gayret isteyen bir süreçti. Bazen zorlandık, bazen yorulduk ama Allah'ın yardımıyla hedefimize ulaştık. Bugün burada olmanın sevincini yaşıyorum. Rabbime hamdediyor, başta ailem ve hocalarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'En büyük zenginliğimiz evlatlarımızın hafız olması'

Anamur'da esnaflık yapan baba Meral Özatlı da kızlarının başarısından duyduğu gururu dile getirerek, 'Üç kız evladım var. İki kızım Bozyazı Müftülüğü Denizciler Kız Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamladı. En küçük kızım Fatma Zehra da hafızlık eğitimine başladı' ifadelerini kullandı

'Kur'an'ı yaşayan nesiller yetiştiriyoruz'

Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı, aynı aileden üç kardeşin hafızlık yolculuğunun örnek bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, 'Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursumuzda Ayşe Özge, Sümeyya Betül ve Fatma Zehra Özatlı kardeşlerin ortaya koyduğu azim ve kararlılık bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu başarı, sabrın, disiplinli çalışmanın ve aile desteğinin en güzel örneklerinden biridir. Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiyor, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yetişiyorlar. Hedefimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ezberleyen, anlayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmektir. Hafızlarımızı yetiştiren öğreticilerimizi, fedakarlık gösteren ailelerini ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' şeklinde konuştu.

'Bu başarı kurs-aile iş birliğinin eseri'

Denizciler Kız Kur'an Kursu Müdürü Emine Yağ ise aynı aileden üç kardeşin hafızlık yolculuğunun kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek, 'Bugün kursumuzda tarifi zor bir mutluluk yaşıyoruz. Ayşe, Sümeyya, hafızlık belgelerini aldı. Diğer kardeşleri Fatma Zehra ise kursumuzda hafızlık eğitimine devam ediyor. Bu başarı, kursumuz ile aile arasındaki güçlü iş birliğinin en güzel göstergesidir' dedi.