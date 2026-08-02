Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, okullarda mescit bulunmasına yönelik tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, laiklik ilkesinin inançları yasaklamak değil, tüm inançlara eşit mesafede durarak temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak anlamına geldiğini söyledi.

Yıldız, "Okullar ibadethane değil" söylemi üzerinden yürütülen tartışmaların kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek, kimsenin okulların ibadet mekânına dönüştürülmesini istemediğini ifade etti. Okulların öncelikli olarak eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Yıldız, aynı zamanda öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının günün büyük bölümünü geçirdiği yaşam alanları olduğuna dikkat çekti.

Okullarda kütüphane, laboratuvar, spor salonu, kantin ve rehberlik servisleri gibi farklı ihtiyaçlara yönelik alanların bulunduğunu hatırlatan Yıldız, ibadet etmek isteyen öğrenci ve öğretmenler için mütevazı bir mescidin bulunmasının da din ve vicdan özgürlüğünün doğal bir gereği olduğunu dile getirdi.

Laik devlet anlayışının hiçbir inancı dışlamayan ve herkesin inanç özgürlüğünü güvence altına alan bir sistem olduğunu belirten Yıldız, "Mescitlerin varlığı ibadeti zorunlu kılmaz; yalnızca ibadet etmek isteyenlere imkân sunar. Gerçek özgürlük, isteyenin ibadet edebilmesi, istemeyenin de etmemesidir." ifadelerini kullandı.

Bugün birçok kamu kurumu, üniversite, havaalanı ve hastanede mescit bulunduğunu hatırlatan Yıldız, okullarda buna karşı çıkılmasının özgürlükçü bir yaklaşım olmadığını, aksine belirli bir yaşam tarzını dayatan bir anlayış olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimde asıl önceliğin nitelikli eğitim olduğunu vurgulayan Yıldız, kalabalık sınıflar, fırsat eşitsizliği ve fiziki eksiklikler gibi sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ancak bu sorunların, öğrencilerin anayasal din ve vicdan özgürlüğünü kullanabilecekleri alanların varlığına karşı çıkmayı haklı göstermeyeceğini belirten Yıldız, eğitim ile manevi ihtiyaçların birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu kaydetti.

Açıklamasının sonunda Mersin'deki sivil toplum kuruluşlarına da çağrıda bulunan Ertuğrul Yıldız, ayrıştıran ve ötekileştiren söylemler yerine, toplumun tüm kesimlerine saygı duyan, birleştirici bir anlayışın hâkim olması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın Mersin'in toplumsal huzuruna katkı sağlayacağını ifade etti.