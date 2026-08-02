Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yeniden direksiyon başına geçip yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93073 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani manevra yapan otomobil karşı yönden gelen ve üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi savrularak yola düştü.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kaput bölümüne düşen küçük çocuğu aşağı indirdi. Daha sonra yeniden aracına binen sürücü, yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla birlikte biri çocuk 3 kişinin yola savrulduğu, sürücünün araçtan inerek otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından tekrar direksiyon başına geçerek yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçtiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerde kazanın ardından yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine koştuğu da görüldü.