Mersin'de karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı, kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır yapım çalışması süren tek şeritten ulaşım sağlanan Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoldan karşıya geçen yaya Y.K.G.'ye, D.D. idaresindeki 33 VNA 96 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaya yere düşerken, çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tek şeritten sağlanan yolda yaya karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpma anı yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.