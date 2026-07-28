Mersin, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde son yıllarda hayata geçirilen öğrenci dostu uygulamalar, kentin gençler tarafından tercih edilen şehirler arasında yer almasında önemli pay sahibi oldu. Üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştıran 'Çamaşır Kafe', uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek imkanı sunan 'Mahalle Mutfağı', ekonomik ulaşım imkanları, öğrenim yardımları, yurt, okuma salonları, kariyer destekleri ve 'TaşıYanım Projesi' gibi uygulamalar, gençlerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlıyor.

Kent dışından Mersin'e gelen öğrencileri kayıt dönemlerinde karşılayan, onları kente ve belediye hizmetlerine dair bilgilendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim sürecinin her aşamasında gençlerin yanında yer alıyor. Üniversite yaşamının yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği gençlik festivalleri, konserler, spor organizasyonları ve kültürel etkinliklerle de öğrencilerin sosyal yaşamını zenginleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden gençlerin yükünü hafifleten hizmetler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin günlük yaşamda karşılaştığı birçok soruna çözüm üreten projeleriyle dikkat çekiyor. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü yakınında hizmet veren 'Çamaşır Kafe', öğrencilerin ücretsiz şekilde çamaşır yıkayıp kurutabildiği, aynı zamanda ders çalışıp sosyalleşebildiği önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. 'Çamaşır Kafe'de deterjan, yumuşatıcı ve ütü hizmetinin de ücretsiz sunulması, öğrencilerin bütçesine doğrudan katkı sağlıyor.

Öğrencilerin ekonomik şartlarda en fazla zorlandığı alanların başında gelen beslenme konusunda da Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren Mahalle Mutfakları sayesinde öğrencilere uygun fiyatlarla sıcak ve sağlıklı yemekler ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan barınmaya kadar gençlerin yanında

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu yaklaşımının en önemli ayaklarından birini de ulaşım hizmetleri oluşturuyor. Öğrencilere yönelik abonman uygulamaları ve uygun ücretli toplu taşıma hizmetleri sayesinde gençler kent içinde ekonomik şekilde ulaşım sağlayabilirken, 'TaşıYanım Projesi' ise taşınma sürecindeki gençlere destek sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilerin kente uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kayıt dönemlerinde MEŞOT'ta karşılama stantları kurarak gençlere rehberlik hizmeti de veriyor.

Eğitim ve kariyer yolculuğunda da öğrencilerin yanında

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yalnızca öğrencilerin temel ihtiyaçlarına değil eğitim ve kariyer gelişimlerine de katkı sağlıyor. Kent genelinde hizmet veren okuma salonları, çalışma merkezleri ve yeni nesil kütüphaneler, sınavlara hazırlanan gençlere sessiz ve konforlu çalışma ortamları sunuyor. Ücretsiz internet, çay-kahve ikramları ve öğrencilerin kolay erişebileceği lokasyonlarda hizmet verilmesi, bu merkezleri gençlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline getiriyor.