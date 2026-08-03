ORC Araştırma'nın 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında 26 ilde, 1.920 katılımcıyla gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti yüzde 32,5 ile ilk sırada yer aldı.

Anket sonuçlarına göre, siyasi arenada yeni kurulan Yeni Parti yüzde 19,4 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, CHP yüzde 11,8 ile üçüncü sırada bulundu.

Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %32,5

Yeni Parti: %19,4

CHP: %11,8

DEM Parti: %8,5

MHP: %8,1

İYİ Parti: %5,6

Zafer Partisi: %3,8

BBP: %3,4

Saadet Partisi: %2,2

Yeniden Refah Partisi: %2,0

Diğer: %2,7

ORC Araştırma'nın paylaştığı verilere göre çalışma, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında 26 ilde 1.920 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Anket, özellikle yeni kurulan partinin ilk kez ölçümlere dahil edilmesi nedeniyle dikkat çekerken, ortaya çıkan sonuçlar önümüzdeki dönemde siyasi gündemde geniş yankı uyandırması beklenen gelişmeler arasında değerlendiriliyor.