Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisinin destek verdiği ilk uzun metraj film olan 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi', Türkiye'nin 99. Akademi Ödüllerinde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisindeki resmi adayı olarak belirlendi.

Türkiye Oscar Seçim Komitesi, 17 film arasından yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği, senaryosunu Tunç Davut ile Sinem Altındağ'ın kaleme aldığı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' filmini oy çokluğuyla Türkiye'nin Oscar adayı seçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TRT ortak yapımı olarak hayata geçirilen film, Mersin Sinema Ofisinin katkılarıyla tamamlandı.

2024 yılında Tarsus'ta çekilen yapımın mekan araştırması, çekim izinleri, lojistik organizasyonlar ve kurumlar arası koordinasyon süreçlerinde aktif rol üstlenen Mersin Sinema Ofisi, filmin yapım sürecine kapsamlı destek sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları da filmde rol alarak projeye katkı sundu.

2025 Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında da yer alan film, aile bağları, göç ve vicdan temalarını işliyor. Başrollerini Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran'ın paylaştığı filmin oyuncularından Feyyaz Duman ile Dilan Düzgüner, yapım sürecindeki desteklerinden dolayı Mersin Sinema Ofisine teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Sinema Ofisi aracılığıyla kenti ulusal ve uluslararası film yapımları için önemli bir üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu başarının da söz konusu vizyonun önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.