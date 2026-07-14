Yazar Betül Yıldız, ilk kitabı "İçimizdeki Yonca – Dört Yaprakla Kendine Dönüş Yolculuğu" için Mersin'de düzenlenen imza günü ve söyleşide kitapseverlerle bir araya geldi. Cortina Workshop Cafe & Tango'da gerçekleştirilen etkinlik, edebiyat ve kişisel gelişime ilgi duyan okurların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Alihan Demir'in üstlendiği söyleşide Betül Yıldız, kitabının yazım sürecini, eserin ortaya çıkış hikâyesini ve okuyuculara vermek istediği mesajları anlattı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada katılımcılar, yazara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Söyleşi boyunca kişisel farkındalık, içsel yolculuk ve kendini keşfetme temaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Yıldız, kitabının her bireyin kendi potansiyelini fark etmesine katkı sunmayı amaçladığını ifade etti.

Etkinliğin ardından düzenlenen imza bölümünde okurlarıyla tek tek ilgilenen Betül Yıldız, kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Katılımcılar, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen organizasyondan memnuniyet duyduklarını dile getirirken, yazarla birebir sohbet etme fırsatı bulmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Mersin'de edebiyatseverleri bir araya getiren imza günü, hem söyleşisi hem de yoğun katılımıyla dikkat çekerken, Betül Yıldız'ın "İçimizdeki Yonca" adlı eserine gösterilen ilgi de organizasyonun öne çıkan başlıklarından biri oldu. Etkinlik, kitapların imzalanması ve toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.