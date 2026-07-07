MERSİN –Yazar Betül Yıldız, ilk kitabı "İçimizdeki Yonca" için düzenlenecek imza günü ve söyleşi etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelecek.

"Dört Yaprakla Kendine Dönüş Yolculuğu" alt başlığını taşıyan İçimizdeki Yonca, kişisel farkındalık ve içsel dönüşüm temalarıyla okuyucularına farklı bir bakış açısı sunuyor. Etkinlik kapsamında Betül Yıldız, kitabının yazım sürecini, ilham kaynaklarını ve eserinde ele aldığı konuları katılımcılarla paylaşacak. Söyleşinin ardından ise okurları için kitaplarını imzalayacak.

MERSINTIME Köşe yazarlarından Betül Yıldız'ın bu Programının moderatörlüğünü Alihan Demir üstlenecek. Katılımcılar, söyleşi boyunca yazara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı da bulacak.

Etkinlik, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü, 18.30 – 20.00 saatleri arasında, Cortina Workshop Cafe & Tango'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun adresi ise Yenişehir İtfaiye Arkası, Mersin olarak açıklandı.

MersinTime ailesinin değerli köşe yazarlarından Betül Yıldız'ın bu anlamlı buluşmasının, edebiyat ve kişisel gelişime ilgi duyan Mersinli okurları bir araya getirmesi bekleniyor.

Etkinlik Bilgileri

Etkinlik: İmza Günü ve Söyleşi

İmza Günü ve Söyleşi Yazar: Betül Yıldız

Betül Yıldız Kitap: İçimizdeki Yonca – Dört Yaprakla Kendine Dönüş Yolculuğu

İçimizdeki Yonca – Dört Yaprakla Kendine Dönüş Yolculuğu Moderatör: Alihan Demir

Alihan Demir Tarih: 13 Temmuz 2026 Pazartesi

13 Temmuz 2026 Pazartesi Saat: 18.30 – 20.00

18.30 – 20.00 Yer: Cortina Workshop Cafe & Tango, Yenişehir İtfaiye Arkası, Mersin

"MersinTime olarak köşe yazarımız Betül Yıldız'ı tebrik ediyor, tüm okurlarımızı bu özel söyleşi ve imza gününe davet ediyoruz."