MERSİN – Mersin'de Anamurluları ortak bir çatı altında buluşturmak amacıyla kurulan Mersin Anamurlular Derneği (ANA-DER), düzenlenecek törenle resmen faaliyetlerine başlıyor. Dernek Başkanı Avukat Hasan Tarkan Gündoğmuş, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek açılış programına tüm hemşehrileri davet etti.

Dernekten yapılan davette, Anamur kültürünü yaşatmak, dayanışmayı güçlendirmek ve hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla kurulan Mersin Anamurlular Derneği'nin, Mersin'de önemli sosyal ve kültürel çalışmalara imza atmasının hedeflendiği belirtildi.

Açılış programı, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00'de, Barbaros Mahallesi 2127 Sokak No:32 Kapı No:1, Yenişehir/Mersin adresinde bulunan dernek merkezinde gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Avukat Hasan Tarkan Gündoğmuş, yaptığı davette tüm Anamurlu hemşehrilerini ve Mersin halkını açılış programına katılarak bu anlamlı günde birlik ve beraberlik ruhunu paylaşmaya davet etti.

Yeni kurulan Mersin Anamurlular Derneği'nin, hemşehriler arasındaki sosyal dayanışmayı artırmanın yanı sıra kültürel değerlerin yaşatılması, genç kuşaklara aktarılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir misyon üstlenmesi bekleniyor. Açılış törenine sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetlinin katılması öngörülüyor.