Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kırsal mahallelerde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi. Devam eden çalışmaları inceleyen Tuncer, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sahada şekillendiğini vurguladı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kırsal mahallelere yönelik saha ziyaretlerini ve yerinde incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Mahalle mahalle vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuncer, muhtarlarla görüşerek bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, devam eden belediye çalışmalarını inceliyor, vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor.

Son olarak Sarılar, Tepeköy, Kocayer, Demirışık ve Fındıkpınarı mahallelerini ziyaret eden Başkan Tuncer, kırsalda yürütülen hizmetleri yerinde inceleyerek ilgili birimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Tuncer, belediyenin hayata geçirdiği ve planladığı projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Tuncer, onlara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu.

Vatandaşlarla birebir temas kurmanın belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Tuncer, 'Mezitli'nin her mahallesi bizim için aynı değere sahip. Vatandaşlarımızın beklentilerini yerinde dinliyor, muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde çalışıyoruz. Aynı zamanda devam eden hizmetleri sahada inceleyerek eksikleri anında tespit ediyor, çözümleri hızla hayata geçiriyoruz. Sorunları yerinde görmek, çözümleri de daha hızlı üretmemizi sağlıyor. Amacımız, imkânlarımız doğrultusunda tüm mahallelerimize en iyi hizmeti ulaştırmaktır' dedi.

Mahalle ziyaretlerinin belirli bir program dahilinde devam ettiğini belirten Başkan Tuncer, vatandaşların görüş ve önerilerinin belediyenin hizmet planlamasına yön verdiğini ifade etti. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Tuncer, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları ilgili birimlerle koordineli şekilde sürdürdüklerini kaydetti.