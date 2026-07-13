Mersin'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği, üreticileri ve vatandaşları mor tarlalarda bir araya getirdi. Şenlikte kırsal kalkınma, yerel üretim ve lavantanın katma değerli ürüne dönüştürülmesi vurgulanırken, renkli etkinlikler de ilgi gördü.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Silifke Belediyesi ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğinde, 'En Güzel Mor Mersin'de Kokuyor' sloganıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı.

Lavanta kokusu eşliğinde doğayla iç içe devam eden şenlikte 7'den 70'e tüm vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Şenliğe katılan vatandaşlar lavantadan elde edilen birçok ürünün yapım atölyeleri, yöresel ürünler stantları, çocuk oyun alanları ve Güneş Gözlem Etkinliği ile keyifli vakit geçirdi. Lavanta kokularının etrafı sardığı şenlikte renkli görüntüler eşliğinde yöre halkının coşkusu ve davul zurna ile karşılanan Başkan Seçer, üreticilerle birlikte lavanta tarlalarını gezerek, hasadın bereketini paylaştı. Hasadın ardından stantları ziyaret eden Seçer, yerel ürünlerin tadına baktı ve lavantaya katma değer katan damıtma atölyesini inceledi. Şenlik, Silifke Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği yöresel dans gösterisiyle devam etti.

'2019'dan bu yana Çaltıbozkır'da katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi için çalıştık'

Silifkeli hemşehrileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Seçer, özellikle sürdürülebilir projelerde bir araya gelmenin önemli olduğunun altını çizdi. Çalışanın kazandığını kaydeden Seçer, 8. Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nde emeği geçen herkese teşekkür etti. 2019 yılında Köyümüz Atölye Projesi'ni ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını aktaran Seçer, 'Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağlayarak katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi için çalıştık' diyerek, tarımın bu tarz ürünlerle geliştiğini söyledi.

'Her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de markalaşmak önemli'

1 liralık bir ürünün işlenerek 10 liraya ulaşabileceğini belirten Seçer, tarımda kazancın ürünlerin işlenmesi ve değerinin artırılmasıyla mümkün olacağını ifade ederek, 'Her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de marka olmak lazım' dedi. Köyümüz Atölye Projesi'nin ikincisini ise Toroslar ilçesi Hamzabeyli Köyü'nde hayata geçirdiklerini ve çok başarılı olduklarını söyleyen Seçer, 'Bunları artıracağız, birçok köyde projeler devam edecek. Nasıl Çaltıbozkır'da lavanta çok marufsa, başka yerlerde başka ürünlerle bu çalışmaları devam ettirip gideceğiz' dedi.

Program, 'En İyi Lavanta Demeti Yarışması'nda başarılı olanlara ödülleri Seçer tarafından takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.