Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesinde hayata geçirilecek Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi için temel atma töreni düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katıldığı törende, 1 milyar 178 milyon lira yatırım bedeline sahip projenin bölgenin altyapı sorununa kalıcı çözüm sağlayacağı belirtildi.

Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) finansman desteği ve İller Bankası koordinasyonunda gerçekleştirilecek proje kapsamında 36 kilometre kanalizasyon hattı, 10 kilometre parsel bağlantı hattı olmak üzere toplam 46 kilometrelik altyapı ağı kurulacak. Ayrıca 20 bin metreküp/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, 2 bin 500 metrelik derin deniz deşarj sistemi ve terfi merkezi inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla yaz aylarında 70 bine ulaşan nüfusun modern atıksu altyapısından faydalanması sağlanacak.

Törende konuşan Başkan Vahap Seçer, yaz dönemi boyunca 'Mega Yaz' konsepti kapsamında Mersin genelinde 15 vizyon projesinin temelinin atılacağını ve açılışlarının gerçekleştirileceğini söyledi. Yaklaşık 7 yıl önce planlanan projenin pandemi, deprem ve ekonomik gelişmeler nedeniyle geciktiğini ifade eden Seçer, AFD'den sağlanan 22 milyon avroluk krediyle çalışmalara başlandığını belirtti.

Projenin MESKİ'nin kent genelindeki 11'inci şantiyesi olduğunu kaydeden Seçer, kanalizasyon çalışmalarının 2027 yılı Aralık ayında, atıksu arıtma tesisi ile derin deniz deşarj sisteminin ise 2028 yılı Haziran ayında tamamlanmasının hedeflendiğini, tesisin bu tarihten itibaren tam kapasiteyle hizmet vereceğini söyledi.

Erdemli'de bugüne kadar yapılan, devam eden ve planlanan yatırımların toplam değerinin 2 milyar 115 milyon liraya ulaştığını belirten Seçer, daha önce Arpaçbahşiş ve Tömük'te toplam 60 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilendiğini, Çeşmeli Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı ile Limonlu Kanalizasyon Projesi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Konuşmasında çevre kirliliğine de değinen Seçer, deniz kirliliğinin büyük bölümünün karasal kaynaklı olduğunu belirterek çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Kamu kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Seçer, belediye olarak yatırımları israf etmeden ve planlı şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri butona basarak dev altyapı yatırımının temelini attı.