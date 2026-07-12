Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak amacıyla Macit Özcan Spor Tesisleri Olimpik Yüzme Havuzu ile Toroslar Spor Parkında ücretsiz yüzme kursları düzenliyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen kurslarda, alanında uzman antrenörler tarafından temel yüzme teknikleri, nefes kontrolü ve doğru kulaç atma eğitimleri veriliyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap eden kurslarda katılımcılar hem yüzme öğreniyor hem de yaz tatilini sportif faaliyetlerle değerlendiriyor.

'Bütün vatandaşlarımızı ücretsiz yüzme kurslarımıza bekliyoruz'

Yüzme Antrenörü Ekrem Erden, kurslara her yıl yoğun ilgi olduğunu belirterek, bu yıl da kayıtların yüksek olduğunu söyledi. Erden, kursların 2020 doğumlu çocuklardan başlayarak ileri yaş gruplarına kadar herkese açık olduğunu ifade ederek, '80 yaşında kursiyerlerimiz de burada eğitim alıyor. Katılımcılarımız yaş gruplarına ve yüzme seviyelerine göre ayrılıyor. Yüzme bilmeyen kursiyerlerimize 6 eğitmenimiz yüzme öğretirken, yüzme bilenlere de teknik çalışmalar yaptırıyoruz' dedi.

Yüzme kurslarının 6 Temmuz'da başladığını ve 10 Eylül'e kadar 5 dönem halinde devam edeceğini kaydeden Erden, her dönemin 2 hafta ve 8 dersten oluştuğunu belirtti. Yüzmenin hem fiziksel hem de sosyal gelişime önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Erden, 'Yüzme sporu, bütün kas gruplarını çalıştıran en önemli spor dallarından biri. Aynı zamanda çocuklar burada sosyalleşiyor, arkadaş ediniyor ve grup içerisinde hareket etmeyi öğreniyor. Mersin bir sahil kenti. Bütün vatandaşlarımızın yüzme bilmesi gerekiyor. Bu nedenle, tamamen ücretsiz olan kurslarımıza tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kursa katılan çocuklar ve gençler, yüzmeyi eğlenerek öğrendiklerini, yeni arkadaşlıklar kurduklarını ve teknolojik cihazlardan uzak kaliteli zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Veliler de ücretsiz kurslardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlayan eğitimlerin önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Veliler, hijyenik tesisler ve uzman eğitmenler eşliğinde sunulan ücretsiz kurslar nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.