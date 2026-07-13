Mersin Büyükşehir Belediyesinin açtığı Halk Oyunları Kursunda kursiyerler, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını öğrenerek kültürel mirası yaşatıyor. Yoğun tempoyla çalışan kursiyerler, ilk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde izleyici karşısına çıkmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Halk Oyunları Kursu, kapılarını yeni kursiyerler için açtı. Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleşen kursta kursiyerler, Muş'tan Burdur'a, Trakya'dan Karadeniz'e uzanan geniş bir repertuvarla halk oyunlarını öğrenirken, kültürel değerleri de gelecek nesillere taşımaya hazırlanıyor. İlk hedefleri 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne almak olan kursiyerler, yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

'Kursumuz, potpuriden oluşan birçok yöremize ait oyunlardan oluşuyor'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Halk Dansları Eğitmeni olarak görev yapan Kadir Taşur, amaçlarının Anadolu'nun zengin kültür miraslarından halk oyunlarını gelecek nesillere taşımak olduğunu belirterek, 'Kursumuz, potpuriden oluşan birçok yöremize ait oyunlardan oluşuyor. Şu an Muş yöresinden 'Meryem Oyunu' oynuyoruz. Burdur yöresi 'Teke' oyunlarından derleme adımlar kullanıyoruz. Bunun yanı sıra Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne bölgesinden, ağır roman ve hızlı roman adımlarıyla oluşturulan bir çalışma yürütüyoruz. En sonunda da Trabzon ve Rize yörelerine geçerek finalimizi yapacağız' dedi. Kursa devam edenlerin ilk hedeflerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne almak olduğunu, ancak kursun yalnızca Zafer Bayramı etkinlikleriyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Taşur, 'Kursumuz sürekli açık olacak ve yeni kursiyerleri kabul edecek' ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, sanatın birleştirici gücü sayesinde bir araya geliyor

Kursiyerlerden Hasan Soyer, halk oyunlarına ilkokul yıllarından bu yana ilgi duyduğunu belirterek, 'Bu kursun varlığını Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında gördüm. İlkokuldan beri halk oyunlarına ilgiliyim ve çoğu halk oyununu biliyorum. Uzun zamandır da araştırma yapıyordum, fakat etkin bir halk oyunları kursu bulamamıştım. Bu kursu görür görmez gelmek istedim. Kültürümü, halk oyunlarını sevdiğim ve oynarken de bedenen ve ruhen rahatladığım için buraya gelmek istedim' diye konuştu.