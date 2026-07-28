Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin'deki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir çalışmanın başlatıldığını açıkladı.

Doğanay'ın verdiği bilgiye göre, Mersin Arkeoloji Müzesi restoratörleri ile Hatay Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü restoratörlerinin ortak çalışmasıyla Akkale Ören Yeri'nde anıtsal yapılara yazılan duvar yazılarının kumlama tekniği kullanılarak temizlenmesine başlandı.

Tarihi dokunun korunmasını amaçlayan çalışma kapsamında, anıtsal yapılara zarar vermeden özel yöntemlerle gerçekleştirilen temizlik işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Akkale Ören Yeri'nde başlatılan uygulamanın Mersin Müzesi'nin sorumluluk alanında bulunan diğer ören yerlerinde de aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yetkililer, tarihi ve kültürel mirasa zarar veren duvar yazılarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, ören yerlerinin özgün görünümünün korunmasına katkı sağlayacağını vurgularken, ziyaretçilere de tarihi eserlerin korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.