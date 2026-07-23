Şiirin bıraktığı yerden hikâyelerin başladığı “Mısradan Öyküye”, Dr. Ahmet Yalkın’ın kaleminden Gazi Kitabevi etiketiyle yayımlandı. Eserde, Türk edebiyatının usta şairlerinin dizelerinden ilhamla kaleme alınan öyküler okura farklı bir edebiyat deneyimi sunuyor.

MersinTime köşe yazarı Dr. Ahmet Yalkın’ın yeni kitabı “Mısradan Öyküye”, Gazi Kitabevi tarafından yayımlanarak okurlarla buluştu.

“Kalbin sözü şiirdi, öyküye dönüştü” sözüyle okura seslenen eser, şiir ile öykü arasında farklı bir anlatı köprüsü kuruyor. Kitapta, şiirin yalnızca dizelerde kalan anlamına değil, o dizelerin gerisinde hissedilen insan hikâyelerine de odaklanılıyor.

Yalkın’ın eserinin çıkış noktasını, bir şiirin bıraktığı duygusal ve düşünsel izin öykü aracılığıyla yeniden görünür hâle getirilmesi oluşturuyor. Kitaptaki her öykü, bir şiirin yankısından hareket ediyor; aşk, ayrılık, çocukluk, anne, vatan, özlem, bekleyiş ve insan olmanın farklı hâlleri anlatının merkezine yerleşiyor.

Şiirin sustuğu yerde öykü konuşuyor

Kitabın arka kapağında yer alan,

“Şiir, bazen bir mısrada susar. Öykü, o suskunluğun içinden konuşur.”

ifadesi, eserin temel yaklaşımını da özetliyor. Yalkın, şiiri açıklamak ya da yeniden yazmak yerine, mısraların gerisinde kalan hayat izlerini öykünün imkânlarıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Eserde Cemal Süreya’nın nahifliğinden Nâzım Hikmet’in hasretine, Ahmed Arif’in yarasından Yahya Kemal’in sükûtuna ve Edip Cansever’in sancısına uzanan geniş bir şiir dünyasının izleri bulunuyor. Bu şiirsel birikim, kitapta farklı hayatların ve insanlık hâllerinin anlatıldığı öykülere dönüşüyor.

Dört bölümde insanın duygu haritası

“Mısradan Öyküye” yalnızca şiirlerden ilham alan öykülerden oluşmuyor. Eserdeki anlatılar aynı zamanda tematik yoğunluklarına göre dört ayrı bölümde bir araya getiriliyor.

Çocukluğun masumiyetinden kavuşulamayan aşklara, vatana adanmış sessiz direnişlerden zamanla gelen kabullenişe uzanan bu yapı, okura farklı duygular arasında ilerleyen bir insanlık yolculuğu sunuyor.

Yalkın, kitabın ön sözünde şiiri “edebiyatın en eski nefesi” olarak değerlendirirken, şiirden öyküye geçişi de dizelerin ardındaki yaşam izlerini gün yüzüne çıkaran bir yaratıcı yazı süreci olarak ele alıyor.

“Çünkü bazen bir mısra yetmez”

Eserin belki de en güçlü cümlelerinden biri kitabın anlatı anlayışını özetliyor:

Dr. Ahmet Yalkın, “Mısradan Öyküye” ile şiiri öyküleştirmenin şiiri yeniden yazmak anlamına gelmediğini; tam tersine, şiirin ruhunu koruyarak onun yeni anlam katmanlarına ve yeni okurlara ulaşmasına imkân verdiğini vurguluyor.

Kitapta her öykü bir şiirin eşiğinde duruyor; bazen bir aşkın, bazen bir vedanın, bazen bir duanın, bazen de çocukluğun ve memleketin izini sürüyor.

Bir vefa kitabı

“Mısradan Öyküye”, aynı zamanda Türk şiirinin usta isimlerine duyulan bir vefa duygusunu da taşıyor.

Cemal Süreya’dan Nâzım Hikmet’e, Yahya Kemal’den Faruk Nafiz’e, Edip Cansever’den Ömer Lütfi Mete’ye kadar pek çok şairin dizeleri, Yalkın’ın öykülerinin ilham kaynakları arasında yer alıyor.

Yazar, eserini “bir mısrada kendini bulanlara; bir hikâyede kaybolup yeniden varlık kazananlara, hatırlayanlara, bekleyenlere ve dua edenlere” ithaf ediyor.

“Kendisi hikâye, gölgesi şiir”

Editörlüğünü Suna Kaya ve Handan Başpınar’ın, kapak tasarımını ise Senem Yağsan’ın üstlendiği eser, Gazi Kitabevi etiketiyle yayımlandı.

“Kendisi hikâye, gölgesi şiir” sözüyle tanımlanan Mısradan Öyküye, şiirin duygusal derinliğini öykünün anlatı gücüyle bir araya getirerek edebiyat okurlarına farklı bir okuma deneyimi vaat ediyor.

Kitaba Gazi Kitabevi üzerinden ulaşılabiliyor.