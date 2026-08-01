Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen ücretsiz Halk Oyunları Kursu yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Halk Oyunları Kursu, Macit Özcan Spor Tesislerinde minikler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Salı ve perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında verilen eğitimlerde çocuklara Türkiye'nin farklı bölgelerine ait geleneksel halk oyunları öğretilerek kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Yaz tatilini kursa katılarak değerlendiren çocuklar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de farklı yörelere ait halk danslarını öğrenme fırsatı buluyor.

Halk Oyunları Eğitmeni Mülkiye Özer, kursların büyük ilgi gördüğünü belirterek, çocukların kültür ve sanat etkinliklerine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ücretsiz olarak sunulan kursların özellikle ailelerden yoğun talep gördüğünü ifade eden Özer, ekonomik şartların zorlaştığı dönemde bu tür sosyal faaliyetlerin önemli bir destek sağladığını dile getirdi.

Kurs sonunda çocukların öğrendiklerini sergileyecekleri bir 'Halk Oyunları Gecesi' düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Özer, amaçlarının çocukların hem eğlenmesini hem de kültürel değerleri yaşayarak öğrenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Kızını kursa getiren velilerden Nuray Demiryürek ise kursu sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini ifade ederek, eğitmenlerin ilgisi, tesisin fiziki koşulları ve güvenli ortamından memnun kaldıklarını söyledi. Halk oyunlarının çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirten Demiryürek, Büyükşehir Belediyesinin diğer kurslarına da katılmayı düşündüklerini kaydetti.

Kursa katılan 11 yaşındaki Asya Kabul da halk oyunlarını çok sevdiğini belirterek öğrendiği yöresel oyunların kendisini mutlu ettiğini söyledi.