Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yalnız yaşayan, engelli ve ileri yaştaki vatandaşlara yönelik evde temizlik ve kişisel bakım hizmetini sürdürüyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet kapsamında evlerin temizliği yapılırken, vatandaşların temel kişisel bakımları da evlerinde gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları belirleyerek periyodik hizmet programına dahil ediyor. Yaşlılık, yalnızlık veya fiziksel engeller nedeniyle günlük ev işlerini yapmakta zorlanan vatandaşların evleri profesyonel ekipler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde temizleniyor.

Çalışmalar kapsamında yalnızca ev temizliğiyle sınırlı kalınmıyor. Hizmete dahil edilen uzman kuaförler tarafından özellikle kadın vatandaşların saç kesimi ve temel kişisel bakımları da evlerinde özenle yapılıyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, belediyenin sunduğu desteğin kendileri için yalnızca bir temizlik hizmeti olmadığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Kendi imkanlarıyla evlerini temizleyemediklerini ve kişisel bakımlarını yapamadıklarını ifade eden vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür ederek hizmetin devam etmesini istedi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ise sosyal belediyeciliğin temelinde insana dokunmanın bulunduğunu belirterek, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Beşikci, 'Bizim belediyecilik anlayışımız sadece fiziki yatırımlarla sınırlı değildir. İlçemizde yaşayan her vatandaşımızın sevincinden de hüznünden de sorumluyuz. Özellikle yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz ve yalnız yaşayan vatandaşlarımız asla sahipsiz değildir. Görevli arkadaşlarımız sadece ev temizliği yapmıyor, devletimizin şefkat elini vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyor. İnsan odaklı çalışmalarımız ve projelerimiz artarak devam edecek' dedi.

Öte yandan, hizmetten yararlanmak isteyen veya çevresinde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, Akdeniz Belediyesinin 336 65 83 numaralı telefonunu arayarak ya da (552) 768 88 88 numaralı WhatsApp hattı üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Yapılacak ön inceleme ve saha tespitinin ardından uygun görülen haneler periyodik hizmet programına dahil ediliyor.