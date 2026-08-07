Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkında, özel bireyler ve aileleri için açık hava sineması etkinliği düzenlendi. 'Shrek' filminin gösterildiği etkinlikte katılımcılar açık havada sinema keyfi yaşarken, özel bireyler aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği açık hava sineması etkinliğiyle bu kez 'Shrek' filmini izleyicilerle buluşturdu. Engelsiz Yaşam Parkının ferah ve yeşilliklerle çevrili ortamında düzenlenen etkinlikte, özel bireyler ve aileleri açık havada sinema izlemenin tadını çıkardı. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar, hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı, hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.

'Konser, sinema gibi farklı aktivitelerle, özel bireyleri bir araya getiriyoruz'

Engelsiz Yaşam Parkında görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Hasan Mutlu, ailelerin keyifli zaman geçirmesi ve çocukların aileleriyle güzel hatıralar biriktirmesi amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Konser, sinema ve farklı sosyal aktivitelerle özel bireyleri bir araya getirdiklerini ifade eden Mutlu, 'Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde kendi akranlarıyla sosyalleşirken, aileleriyle de güzel hatıralar biriktiriyor, birlikte zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda diğer ailelerle de etkileşime giriyorlar. Bu tarz sosyal etkinlikler, onları hayata katılım ve sosyalleşme anlamında olumlu etkiliyor' dedi.

Engelsiz Yaşam Parkında düzenlenen programlara ilişkin bilgilere Mersin Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini söyleyen Mutlu, velileri de etkinlikler hakkında doğrudan bilgilendirdiklerini sözlerine ekleyerek, 'Her cumartesi saat 21.00'de sosyal etkinliğimiz başlıyor. Özel bireylerimiz, aileleriyle birlikte etkinliklerimize gelip katılabilirler' diye konuştu.