Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri amacıyla hayata geçirilen ücretsiz 'Hello Mersin' projesinin yaz programı devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yenişehir Mercek'te düzenlenen eğitimlerde ortaokul, lise öğrencileri ve yetişkinler; kelime oyunları, soru-cevap çalışmaları, interaktif etkinlikler ve konuşma pratikleriyle İngilizce öğreniyor. Seviyelerine göre başlangıç, orta ve ileri düzey gruplara ayrılan öğrencilerin, eğlenerek İngilizce konuşma becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İngilizce öğretmeni Demet Yıldız, 1 Temmuz'da başlayan yaz programında ortaokul seviyesinde yaklaşık 150 öğrencinin eğitim aldığını belirterek, çeşitli oyun ve etkinliklerle öğrencilerin konuşma becerilerini desteklediklerini söyledi.

Lise grubunda görev yapan İngilizce Öğretmeni İclal Gamze Şener ise yaklaşık 100 öğrencinin kursa katıldığını belirterek, geleneksel İngilizce öğretiminin dışına çıkarak oyun ve interaktif etkinliklerle öğrencilerin günlük hayatta daha rahat ve özgüvenli İngilizce konuşmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kursa katılan öğrenciler de İngilizce konuşma konusunda kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini belirterek, eğitimin oyun ve etkinliklerle eğlenceli hale getirildiğini dile getirdi. Öğrenciler, İngilizcesini geliştirmek isteyenlerin ücretsiz 'Hello Mersin' programından yararlanmasını tavsiye etti.

Hello Mersin yaz programında kayıtların tamamlandığı, kış dönemi için kayıtların yeniden açılacağı bildirildi.