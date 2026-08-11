Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de, kentin coğrafi işaret tescilli ürünlerinden kan portakalı kullanılarak muffin yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerin yerel değerlerinin tanıtılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Hamzabeyli Mahallesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan kan portakalı, bu kez muffin yapımında kullanıldı.

Daha önce kan portakalından lokum, çikolata, reçel ve kurutulmuş portakal gibi ürünlerin hazırlandığı atölyede, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan gıda mühendisleri eşliğinde kan portakallı muffin hazırladı. Atölyeye katılan vatandaşlar, ürünün hazırlanış aşamalarına uygulamalı olarak katılırken, hazırladıkları muffinleri de birlikte tattı.

Merkez ilçelerden katılım sağlayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen servislerle Hamzabeyli'ye ulaştırıldı. Doğayla iç içe ortamda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar hem yöresel ürünü yakından tanıma hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

'Amacımız yerel ürünleri tanıtmak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Teknikeri Fatma Karataş, 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye'nin açıldığı günden bu yana farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Kan portakalından çeşitli ürünler hazırladıklarını belirten Karataş, 'Buranın yerel ürünü olan kan portakalı ve kan portakalı kabuğundan şekerlemeler, lokumlar, çikolatalar yaptık. Merkezden gelen kadınlar için atölyeler düzenliyoruz. Son olarak misafirlerimizle kan portakalından muffin atölyemizi gerçekleştirdik. Hep birlikte mis gibi kokan, kan portakalı tadında muffinlerimizi tattık' dedi.

Atölyelerin amacının merkezden gelen kadınları kırsaldaki yerel ürünlerle buluşturmak olduğunu ifade eden Karataş, 'Bu ürünleri tanıtmak ve hep birlikte keyifli, eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. Atölye çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek' diye konuştu.

'Hem ürünleri tanıyor hem de sosyalleşiyoruz'

Atölyeye katılan İlayda Aksu, etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, 'Kan portakalı muffinlerimizi yaptık ve yedik. Çok güzel oldu. Kan portakalı Hamzabeyli'ye özel bir ürün. Tadına baktık. Buralar çok güzel. Birçok insan bu etkinliklerden faydalanıyor. Workshop yapmış oluyoruz. Buraları görüp ürünleri de tatmış oluyoruz' ifadelerini kullandı.

Fatma Akgül ise Hamzabeyli Köyümüz Atölye projesini faydalı bulduğunu belirterek, 'Böyle güzel ve faydalı bir yer kurduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Atölyeler çok güzel oluyor. Kan portakallı kek yaptık. Mis gibi koktu, afiyetle yedik. Sosyalleşme ortamı da oldu. Hamzabeyli Köyü'nü çok beğendik' diye konuştu.