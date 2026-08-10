Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kuzenin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Olay, dün Tarsus'un Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Halil Tarhan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kuzeni Ümit İğde ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.