Mersin'in Silifke ilçesinde damat Onur Pehlivan, Amerikalı Morgan ile görkemli Türk düğünüyle evlendi, çiftetelli oynadı.

Silifkeli Onur Pehlivan, 12 yıl önce ABD'ye gitti. Amerika'da yaşamını sürdüren ve burada kendi restoranını işleten Pehlivan'ın hayatı, yaklaşık 2 yıl önce fizyoterapist olan Morgan ile tanışmasıyla değişti. Kısa sürede birbirlerine gönülden bağlanan ikili, aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Onur Pehlivan'ın yaptığı evlilik teklifine Morgan'ın 'evet' demesiyle başlayan mutluluk, bu kez Silifke'de düzenlenen Türk gelenekleriyle yapılan düğünle perçinlendi. Kınası yakılan çiftetelli oynayan Morgan, davulun ritmine de eşlik ederek düğüne renk kattı. Silifkeli Onur ile Amerikalı Morgan'ın mutluluğu, düğüne katılan davetliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Türk ve Amerikan kültürlerinin sevgiyle buluştuğu düğünde, müzikler eşliğinde halaylar çekildi, çiftetelliler oynandı.

Mutluluğunu dile getiren damat Onur Pehlivan, iki yıl önce tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini belirtti.

Evlenerek Pehlivan soy ismini alan Morgan is, Türk aile bağını benimsediğini ve Türkiye'de insanların çok misafirperver olduğunu belirtti. Morgan, düğün için ise Türk oyunlarını öğrendiğini aktardı.