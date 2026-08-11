Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, merkez ve taşra teşkilatındaki hukuk hizmetleri birimlerinde görev yapan personele yönelik düzenlenen “Hukuk İşleri Semineri”nin açılış programı Mersin’de gerçekleştirildi.

Programa; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Kahraman, İdari Davalar Daire Başkanı Turgut Karatekin, Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve Sinop İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci katıldı.

Hukuki süreçlerde etkinlik ve koordinasyon ele alındı

Seminerin açılış programında, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında yürütülen hukuki süreçlerin daha etkin ve standart bir yapıya kavuşturulması, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevzuatta yaşanan değişikliklere uyum sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen sunumlarda, hukuk hizmetlerinin uygulamadaki işleyişi değerlendirilirken, farklı birimler arasında koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Güncel hukuki uygulamalar değerlendirildi

Seminer kapsamında ayrıca Bakanlık bünyesinde yürütülen hukuk hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Katılımcılara güncel hukuki uygulamalar ve mevzuat çalışmaları hakkında bilgi verilirken, taşra teşkilatlarında sahada karşılaşılan hukuki süreçler ve uygulamalar da detaylı şekilde değerlendirildi.

Programın, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki uygulama birliğinin güçlendirilmesine ve hukuk hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.