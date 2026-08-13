Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında, doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Turunçgillerde Hasat Uygulamaları' konulu eğitim programı düzenlendi. Tarsus Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Eğitime Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke ile çok sayıda turunçgil üreticisi katıldı.

Doğru hasat yöntemleri anlatıldı

Programda, Adana Biyolojik Mücadele ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Raziye Çetinkaya Yıldız, turunçgillerde doğru hasat uygulamaları hakkında üreticilere kapsamlı bilgiler verdi. Eğitim kapsamında ürün kalitesinin korunması, hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğru hasat yöntemleri ele alındı. Üreticilerin yaptığı uygulamalarda kalite kaybının önüne geçilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

'Üreticimizin bilgiye erişimini önemsiyoruz'

Programın açılışında konuşan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimde verim ve kalitenin yanı sıra üreticilerin güncel teknik bilgiye ulaşmasının da büyük önem taşıdığını belirtti. Tarsus'un özellikle turunçgil üretiminde önemli merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken Teke, bu tür eğitimlerin bilinçli üretime ve ürün kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Tarsus Ticaret Borsası olarak üreticilerin ihtiyaç duyduğu eğitim, bilgilendirme ve teknik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirten Teke, programın düzenlenmesinde emeği geçen Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Eğitim programı, üreticilerin sorularının uzmanlar tarafından yanıtlanması ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.