ürkiye’de diyetisyenlik mesleğinin yasal, kurumsal ve bilimsel geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Ulusal Diyetisyenlik Birliği Kuruluş Girişimi (UDBG), ülke genelindeki örgütlenmesini büyütürken meslek kanunu ve Türk Diyetisyenler Birliği’nin kurulmasına yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor.

UDBG Genel Başkanı Uzm. Dyt. Nurettin Şahinli öncülüğünde yürütülen çalışmalara; il başkanlıkları, yedi kişilik il yönetim kurulları, bölge koordinatörleri, öğrenci temsilcileri, Merkez Yürütme Kurulu ile Akademik Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri katılıyor.

Hâlihazırda 36 ilde devam eden yapılanmanın temel hedefini, diyetisyenlerin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir hukuki zemine kavuşturulması ve mesleğin ülke çapında sürdürülebilir bir örgütlenme modeline ulaşması oluşturuyor.

MESLEK KANUNU ÖNCELİKLİ GÜNDEM

UDBG’nin öncelikli gündem maddeleri arasında Diyetisyenlik Meslek Kanunu ile Türk Diyetisyenler Birliği Kanunu çalışmalarının tamamlanması yer alıyor.

Genel Başkan Uzm. Dyt. Nurettin Şahinli, merkez ve il yapılanmalarının koordinasyonunun yanı sıra kamu kurumları ve ilgili paydaşlarla gerçekleştirilen temaslara, mevzuat hazırlıklarına ve 21 Ağustos Anıtkabir programına başkanlık ediyor.

Şahinli başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu, sürecin yalnızca diyetisyenlerin mesleki ve özlük haklarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Çalışmaların; halk sağlığı, hasta güvenliği, bilimsel beslenme hizmetlerine erişim, mesleki standartların korunması, yetkisiz uygulamaların önlenmesi, diyetisyen istihdamı ve koruyucu sağlık politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda yürütülen çalışma, mesleki örgütlenmenin ötesine geçerek Türkiye’nin beslenme ve sağlık politikalarını ilgilendiren kapsamlı bir kamu politikası sürecine dönüşüyor.

36 İLDE EŞ ZAMANLI ÖRGÜTLENME

UDBG’nin ulaştığı aşamanın en dikkat çekici unsurlarından birini, 36 ilde eş zamanlı olarak sürdürülen yapılanma çalışmaları oluşturuyor.

İl oda oluşum başkanları, il yönetim kurulları, bölge koordinatörleri, öğrenci temsilcileri, akademisyenler ve Bilim Kurulu üyeleri ortak bir çalışma modeli içerisinde görev yapıyor.

Bu yapılanmayla illerde yaşanan mesleki sorunların merkeze aktarılması, yerel diyetisyenlerin karar süreçlerine katılması, öğrenciler ve genç meslek mensuplarıyla sürekli iletişim kurulması hedefleniyor. Hazırlanacak mevzuat önerilerinin de sahadaki ihtiyaç ve sorunlarla uyumlu hâle getirilmesi amaçlanıyor.

Böylece oluşturulacak düzenlemelerin yalnızca teorik bir metin olarak kalmaması, farklı şehirlerde görev yapan diyetisyenlerin karşılaştığı sorunları kapsayan ulusal bir meslek politikası belgesine dönüşmesi planlanıyor.

21 AĞUSTOS’TA ANITKABİR’DE BÜYÜK BULUŞMA

Sürecin kamuoyuna dönük en önemli aşamalarından biri, 21 Ağustos 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelecek diyetisyenler, akademisyenler, öğrenciler, il yapılanmaları ve meslek temsilcileri, “Büyük Diyetisyen Buluşması” kapsamında Anıtkabir’de bir araya gelecek.

Buluşmayla, diyetisyenlik mesleğinin geleceğine ilişkin ortak iradenin görünür hâle getirilmesi ve kamuoyuna güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

UDBG yönetimi, Anıtkabir programının yalnızca sembolik bir ziyaret olmadığını; meslek mevzuatı, toplum sağlığı ve diyetisyenlik mesleğinin geleceğine ilişkin yeni dönemin başlangıç noktalarından biri olduğunu belirtiyor.

Buluşmada verilmesi hedeflenen temel mesaj ise şöyle:

“Diyetisyenlik mesleğinin yasal ve kurumsal geleceği daha fazla ertelenmemeli.”

AKADEMİK SÜRECİ PROF. DR. NEVİN ŞANLIER YÜRÜTECEK

UDBG’nin mevzuat çalışmalarının bilimsel ayağı, Prof. Dr. Nevin Şanlıer’in koordinasyonunda gerçekleştirilecek Olağanüstü Akademik Çalıştay ile güçlendirilecek.

Akademisyenler, uzman diyetisyenler ve çalışma grupları; mesleğin temel sorunlarını bilimsel kanıtlar, güncel literatür, saha deneyimleri ve mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirecek.

Çalıştayın yalnızca sorunların sıralandığı bir toplantı olarak kalmaması; karar vericilere sunulabilecek bilimsel raporlar, somut mevzuat önerileri ve uygulanabilir politika seçenekleri üretmesi hedefleniyor.

Çalıştay kapsamında şu başlıkların ele alınması planlanıyor:

Diyetisyenlik meslek mevzuatı

Görev, yetki ve sorumluluk sınırları

Mesleki etik ve standartlar

Türk Diyetisyenler Birliğinin yapılanması

Diyetisyen istihdam politikaları

Akademik eğitim standartları

Yetkisiz beslenme ve diyet uygulamaları

Toplum beslenmesi politikaları

Halk sağlığı ve güvenilir beslenme hizmetlerine erişim

Prof. Dr. Nevin Şanlıer’in akademik koordinasyonu ile Uzm. Dyt. Nurettin Şahinli başkanlığındaki idari ve örgütsel yapının, birbirini tamamlayan iki temel eksen olarak çalışması öngörülüyor.

ANITKABİR’DEN BİLİMSEL MASAYA, ORADAN MEVZUATA

UDBG’nin çalışma modeli; örgütlenme, bilimsel hazırlık ve mevzuat olmak üzere üç temel aşamadan oluşuyor.

36 ilde kurulan yerel yapılanmalar mesleki tabanı güçlendirirken, 21 Ağustos Anıtkabir buluşması mesleğin toplumsal görünürlüğünü artıracak. Olağanüstü Akademik Çalıştay ise ortaya konulan mesleki iradeyi bilimsel ve teknik çıktılara dönüştürecek.

Hazırlanacak rapor ve önerilerin ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve karar vericilerle paylaşılması hedefleniyor. UDBG böylece yalnızca sorunları dile getiren değil, çözüm geliştiren ve uygulanabilir kamu politikaları hazırlayan bir yapı ortaya koymayı amaçlıyor.

“BESLENME HİZMETİNİ KİM, HANGİ YETKİYLE VERECEK?”

Türkiye’de obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları ve kanser gibi beslenmeyle ilişkili sağlık sorunlarının yaygınlaşması, diyetisyenlik mesleğine ilişkin düzenlemelerin önemini daha da artırıyor.

Bilimsel yeterliliği bulunmayan kişilerin beslenme ve diyet alanında hizmet sunması, sosyal medyada kontrolsüz öneriler paylaşılması ve mesleki sınırların toplum tarafından yeterince bilinmemesi önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor.

UDBG, tartışmanın yalnızca “Diyetisyenlerin hakları nasıl düzenlenecek?” sorusuyla sınırlandırılamayacağını belirtiyor. Girişim, şu sorunun da yasal ve bilimsel bir zeminde yanıtlanması gerektiğini vurguluyor:

“Vatandaş bilimsel ve güvenilir beslenme hizmetini kimden, hangi yetkiyle, hangi standartlarla ve hangi hukuki denetim altında alacak?”

KARAR VERİCİLERE ORTAK ÇAĞRI

UDBG yönetimi, diyetisyenlik mesleğinin geleceğinin herhangi bir kurum, kişi veya grubun rekabet alanına dönüştürülmemesi gerektiğini savunuyor.

Siyasi görüş, kurum veya yapı ayrımı yapılmaksızın kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, akademisyenlerin, meslek mensuplarının ve yasama organlarının ortak bir bilimsel zeminde buluşması isteniyor.

Girişimin karar vericilere yönelik çağrısı şöyle özetleniyor:

“Türkiye’de diyetisyenlik mesleğinin geleceğini birlikte, bilimsel ve çağdaş bir yasal zeminde oluşturalım.”

21 AĞUSTOS BİR SONUÇ DEĞİL, BAŞLANGIÇ

UDBG yönetimi, 36 ilde yürütülen yapılanma ve yüzlerce meslek mensubunun katılımıyla gelinen aşamada, 21 Ağustos Anıtkabir buluşmasını bir final değil, yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyor.

Buluşmanın ardından Prof. Dr. Nevin Şanlıer koordinasyonundaki akademik çalışmaların, mevzuat hazırlıklarının, kurumsal görüşmelerin ve karar vericilerle temasların sürdürülmesi planlanıyor.

Uzm. Dyt. Nurettin Şahinli ülke genelindeki örgütlenme, kurumsal temaslar ve meslek politikası çalışmalarını koordine ederken; Prof. Dr. Nevin Şanlıer Olağanüstü Akademik Çalıştay ile bilimsel hazırlık sürecini yönetecek.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden Ankara’ya uzanan hareketin ortak mesajı ise tek cümlede birleşiyor:

“Diyetisyenlik mesleğinin geleceği ertelenemez.”