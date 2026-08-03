Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Toroslar Mahallesi Tekke mevkiini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Beşikci, sorunların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Mahalledeki bir kahvehanede vatandaşlarla buluşan Beşikci, göreve geldikleri günden bu yana saha çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti. Akdeniz'in tüm mahallelerini ziyaret edeceklerini kaydeden Beşikci, hizmetlerin planlı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Beşikci, 'Bütün mahallelerimizi gezeceğiz, her yere ayak basacağız. Hem sizlerle tanışmak hem de sorunları yerinde görmek için buradayız. Devletimizin gücü var. Yeter ki sorunları yerinde tespit edip planlamamızı yapalım. Mahallelerimizin asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için var gücümüzle çalışacağız' dedi.

Kahvehane ziyaretinin ardından mahallede incelemelerde bulunan Beşikci, vatandaşların talepleri doğrultusunda mahallede bulunan iki parkın baştan sona yenileneceğini açıkladı. Çocuklar ve gençlerin talebi üzerine mahalledeki futbol sahasının da onarılarak yeniden hizmete sunulacağı bildirildi.

Saha incelemelerinin ardından Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selim Daydaş ile birlikte hane ziyaretinde bulunan Beşikci, Tekke mevkiinde yaşayan Ayşe ve Birsen Gök kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Ailenin taleplerini dinleyen Beşikci, devletin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.