Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de düzenlenen toplantıda 81 mahalle muhtarı yerel yöneticilerle bir araya geldi. Mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaş taleplerinin ele alındığı toplantıda, hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Silifke Mahalle Muhtarları Toplantısı'nda, mahalle muhtarları yerel yöneticilerle bir araya geldi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen, Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda, muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken, ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıya 81 muhtar katılım sağladı.

Muhtarlardan iletilen talepler doğrultusunda çözüm süreçlerinin ortak planlamayla yürütülmesi ve benzer istişare toplantılarının belirli aralıklarla sürdürülmesi hedefi ile gerçekleşen toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi arasındaki hizmet koordinasyonunun geliştirilmesi, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının daha etkin şekilde karşılanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.