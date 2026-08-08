Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından kadınların psikolojik dayanıklılıklarını artırmak, öz farkındalıklarını güçlendirmek ve duygusal iyi oluşlarını desteklemek amacıyla 'Sevgi Sanatı Atölyesi' düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş tarafından Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren Akdeniz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) 1'de eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik gerçekleştirilen atölyeye ilgi yoğun oldu. Atölyede, bireyin kendisiyle kurduğu ilişkinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılara öz şefkat, öz benlik ve öz değer kavramları psikolojik açıdan anlatılırken, sevginin yalnızca kişiler arası ilişkilerde değil, bireyin kendisine yönelik yaklaşımında da önemli bir iyileştirici güç olduğu vurgulandı.

Atölyenin uygulamalı bölümünde ise rehberli imgeleme tekniği kullanılarak çocukluk yaşantılarına yönelik içsel farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Duyguların güvenli bir ortamda ifade edilmesini desteklemek amacıyla düzenlenen biblo boyama etkinliğinde kadınlar, duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu.

'Kendimize gösterdiğimiz şefkat, yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor'

Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş, öz şefkatin bireyin psikolojik dayanıklılığını güçlendiren önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, 'Hayatın farklı dönemlerinde yaşadığımız deneyimler, kendimize bakış açımızı ve kurduğumuz içsel diyaloğu şekillendiriyor. Öz şefkat geliştirebilen bireyler, hata yaptıklarında ya da zorlayıcı süreçlerden geçtiklerinde kendilerini daha anlayışlı ve destekleyici bir şekilde değerlendirebiliyor. Bu da kaygı, stres ve değersizlik duygularıyla baş etme becerisini artırıyor' dedi.

'Sevgi sanatı, aslında önce insanın kendisiyle barışması ve kendi değerini fark etmesiyle başlar' diyen Ateş, 'Bugünkü atölyemizde amacımız, kadınların içsel güçlerini keşfetmelerine ve kendilerine karşı daha şefkatli bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sunmaktı' ifadelerini kullandı.

Atölyeye katılan kadınlar da teorik ve uygulamalı çalışmalarla zenginleştirilen etkinliğin kendileri açısından verimli geçtiğini belirterek Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.