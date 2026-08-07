Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsı tabanca ile vurarak ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 gün önce gece yarısı ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, A.D. yanında bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı H.E.C. ile aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında H.E.C.'nin yanındaki şüpheli B.İ. motosikletine sakladığı silahı alarak A.D.'ye 3-4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Silahı kullanan şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması çerçevesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanacağını anlayan şüpheli B.İ. polise teslim oldu. Emniyetteki ifadesi sonrasında bugün adliyeye sevk edilen şüpheli 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öteyandan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.