Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü soğuk asfalt çalışmalarıyla tarım yollarını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Üreticilerin tarlalarına ulaşımını kolaylaştıran çalışmalar sayesinde ürünlerin pazara daha temiz koşullarda taşınması hedefleniyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kırsal mahallelerde yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesindeki asfalt üretim tesisinde hazırlanan soğuk asfalt, kombili kamyonlarla çalışma alanlarına taşınarak tarım yollarına uygulanıyor.

Ekipler, son olarak Aşağı Burhan Mahallesi'nde tarım yollarında soğuk asfalt kaplama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarla üreticilerin yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle yaşadığı ulaşım sıkıntısının giderilmesi amaçlanıyor. Böylece çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri daha güvenli ve temiz yollar üzerinden satış noktalarına ulaştırabilecek.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tarımsal üretimi destekleyen altyapı yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, 'Akdeniz, verimli tarım arazileriyle yalnızca Mersin'in değil, ülkemizin de önemli üretim merkezlerinden biridir. Çiftçilerimizin üretim sürecini kolaylaştıracak her türlü altyapı yatırımını önemsiyoruz. Tarım yollarında yürüttüğümüz soğuk asfalt çalışmalarıyla üreticilerimizin yaşadığı toz ve çamur sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Daha güvenli, daha temiz ve daha modern ulaşım imkanı sağlayarak hem üreticimizin emeğini koruyor hem de ürünlerin pazara daha kaliteli şekilde ulaşmasına katkı sunuyoruz. Aşağı Burhan Mahallesi'ndeki çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. Önümüzdeki süreçte diğer kırsal mahallelerde de tarım yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız planlı şekilde devam edecek. Üretimin olduğu her noktaya hizmet götürmeye kararlıyız' dedi.

Tarım uzmanları ise toprak yollarda oluşan yoğun tozun, ulaşımın yanı sıra ürün kalitesini de olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre özellikle sebze, meyve ve narenciye üretiminde toz, ürünlerin dış görünümünü bozarak pazar değerini düşürüyor. Ayrıca yol kaynaklı tozun hasat sonrası yıkama ve işleme maliyetlerini artırdığı ifade ediliyor.

Bölgede üretim yapan çiftçiler de yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, hasat dönemlerinde ürünlerin tozlanmadan taşınmasının önemli avantaj sağladığını dile getirdi. Üreticiler, yol iyileştirme çalışmalarının hem ulaşım güvenliğini artırdığını hem de ürün kalitesinin korunmasına katkı sunduğunu ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesinin kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.