İlim Yayma Cemiyeti tarafından Mersin’de düzenlenen 2026 Yaz Kur’an Kursu Kapanış ve Mezuniyet Programı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda yaz eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Kur’an-ı Kerim, katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

İlim Yayma Cemiyeti Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen programa; İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Tahsin Boyraz, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal ile öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nin tanıtım sinevizyonuyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Minik Öğrencilerden Renkli Gösteriler

2026 Yaz Kur’an Kursu boyunca eğitim alan öğrenciler, kapanış programı için hazırladıkları birbirinden farklı gösterileri davetlilerin beğenisine sundu.

Miniklerin Ramazan ve ilahi gösterilerinin yanı sıra peygamberler rondosu, semazen gösterisi, sahabe canlandırmaları ve ilahi korosu programda ilgiyle izlendi. Öğrencilerin ayet ve hadis sunumları gerçekleştirdiği etkinlikte, Filistin’e yönelik hazırlanan farkındalık çalışması da dikkat çekti.

Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerden kesitlerin yer aldığı hatıra sinevizyonu da katılımcılarla paylaşıldı.

Öğrencilere Belge ve Hediyeleri Verildi

Öğrencilerin manevi gelişimlerinin yanı sıra akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan yaz okulu sürecinin tamamlanmasının ardından mezuniyet heyecanı yaşandı.

Programda yaz eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Kur’an-ı Kerim, katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Düzenlenen sürpriz çekiliş ise öğrencilerin heyecanını artırdı.

İlim Yayma Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen yaz okulu çalışmalarında emeği geçen eğitimcilere ve programa katkı sunanlara teşekkür edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, öğrencilerin tebrik edilerek eğitim hayatlarında başarılar dilenmesinin ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.