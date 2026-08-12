Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel tohumların korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında, 2020 yılından bu yana 91 üreticiye 5 bin 460 kilogram atalık tohum desteği sağlandı. Bu yıl Gülnar'da dağıtılan 600 kilogram atalık nohut tohumu da hasada dönüştü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel tohumların gelecek kuşaklara aktarılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi'ni kararlılıkla sürdürüyor. Proje kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde üreticilere ulaştırılan atalık nohut tohumları hasada dönüşürken, hem üreticiler hem de mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'Proje kapsamında 6 yılda toplam 5 bin 460 kilogram atalık tohum desteği verdik'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Teknikeri Ali Karakış, proje ile Mersin'in farklı bölgelerinde bulunan atalık tohumların korunmasını ve yeniden üretime kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Karakış, 'Silifke'de buğday, Gülnar'da ise nohut ve leklek fasulyesi gibi yerel çeşitlere destek vererek, kaybolmaya yüz tutmuş tohumlarımızı yeniden gün yüzüne çıkarıyor, üretim alanlarının çoğalmasını ve üreticilerimizin daha kaliteli ürün elde etmesini amaçlıyoruz' dedi.

Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla, başta tohum olmak üzere farklı tarımsal desteklerle yanlarında olduklarını kaydeden Karakış, bu yıl Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram atalık nohut tohumu desteği sağlandığını söyledi. Karakış, '2020 yılından bu yana yürüttüğümüz projeyle 91 üreticimize ulaştık ve 455 dekarlık alanda üretime katkı sağladık. Projemiz kapsamında bugüne kadar üreticilerimize toplam 5 bin 460 kilogram tohum desteği verdik' diye konuştu.