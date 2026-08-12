Mersin'de özel bireyler, Engelsiz Yaşam Parkı'nda yüzmeden müziğe, resimden dansa kadar birçok etkinlikle yaz tatilini dolu dolu geçirirken, aileler de kendilerine yönelik programlarla sosyalleşme imkanı buluyor.

Özel bireyler ve aileleri yaz aylarını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu geçiriyor. Yaz programı, spor, sanat, eğlence ve sosyal etkinlikleri bir araya getirerek, hem çocuklara hem de ailelerine keyifli ve verimli bir yaz tatili sunuyor. Engelsiz Yaşam Parkı'nda haftanın belirli günlerinde düzenlenen yüzme seansları, zumba, beden eğitimi, müzik atölyeleri, resim, karaoke, curling, su oyunları ve dans etkinlikleriyle özel bireyler hem eğleniyor, hem de yeni beceriler kazanıyor. Program boyunca gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, çocukların arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor, özgüvenlerini artırıyor ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Engelsiz Yaşam Parkı'nda aileler de unutulmuyor. Annelere yönelik düzenlenen pilates, nefes egzersizleri, geri dönüşüm atölyeleri ve anne-çocuk yüzme seansları sayesinde aileler hem kendilerine zaman ayırıyor, hem de çocuklarıyla birlikte keyifli hikayeler biriktiriyor.

'Özellikle su sporları ağırlıklı bir program uyguluyoruz'

Temmuz ayının başından bu yana özellikle su sporları ağırlıklı bir program uyguladıklarını ifade eden Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, havuz aktiviteleri, bocce, örgü, curling ve geri dönüşüm atölyesi gibi birçok etkinliği program dâhilinde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Demir,'Çocuklarımız etkinliklerde vakit geçirirken, ailelerimiz de sosyalleşiyorlar. Etkinliklerimiz sabah 08.00'da başlıyor, akşam 23.00'a kadar devam ediyor. Cumartesi günleri de akşam saatlerinde konserler, eğlenceli farklı etkinlikler düzenliyor, onların taleplerine göre değerlendirmeler yaparak, dolu dolu bir yaz geçirmelerini sağlıyoruz' dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik programlarının düzenli olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yer aldığını kaydeden Demir, özel bireyler ve ebeveynlerinden olumlu dönüşler aldıklarına da değindi. Demir, 'Onlar burada vakit geçirerek çok eğleniyor, mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte keyifli, coşkulu, bol havuzlu bir yaz geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Parkı'nda ortam çok güzel ve burada herkes mutlu' diye konuştu.