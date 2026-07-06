Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), kent genelinde altyapının sorunsuz işlemesi için yağmur suyu hatları, ızgara ve menfezlerde bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 2026'nın ilk 6 ayında 4 merkez ilçede yaklaşık 27 bin 648 metre hat temizliği gerçekleştirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapının sağlıklı ve kesintisiz işlemesini sağlamak amacıyla yağmur suyu hatları, ızgara ve menfezlerde planlı bakım ve temizlik çalışmaları sürdürüyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in altyapı yatırımlarına verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını daha dayanıklı hale getirmek amacıyla bakım ve iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Yağmur suyu ızgaraları, kollektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurlar ortadan kaldırılıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27 bin 648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken, yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

MESKİ ekiplerinin gece mesaisiyle trafik aksamıyor

MESKİ ekipleri, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu ana arterler, kavşaklar ve işlek caddelerde vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek amacıyla temizlik çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Gece vardiyalarında yapılan temizlik çalışmaları sayesinde hem trafiğin akışı korunuyor hem de altyapı sisteminin düzenli bakımı sağlanıyor.

Vatandaş taleplerine hızlı çözüm

MESKİ, kent genelinde yürüttüğü planlı bakım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde değerlendiriyor. 'Teksin, Alo 185' Çağrı Merkezi üzerinden iletilen yağmursuyu ızgara talepleri ekipler tarafından kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirdiği müdahalelerle altyapının güvenli işleyişine katkı sunarken, vatandaşların taleplerine de etkin çözümler üretiyor.

'Kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz'

Merkez Kanal Şube Müdürü Onur Salcan, 'Sahada aralıksız çalışarak kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını düzenli olarak temizliyor, altyapının kesintisiz işlemesini sağlıyoruz. 2026'nın ilk 6 ayında 4 merkez ilçede yaklaşık 27 bin 648 metre hat temizliği gerçekleştirdik. 'Teksin Alo 185' üzerinden iletilen talepleri de kısa sürede sonuçlandırarak vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir kent için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.