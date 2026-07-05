Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates fidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile tarımsal makine ve ekipman desteği sağladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gülnar Eski Otogar Alanında gerçekleştirilen törende, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çok sayıda destek üreticilerle buluşturuldu. Destekler kapsamında 145 üreticiye toplam 271 bin 440 adet domates fidesi, 221 üreticiye ise 11 bin 50 kilogram toz kükürt dağıtıldı. Yerel Ürünlerin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi çerçevesinde Şıhömerli Mahallesi'nde üretim yapan 15 üreticiye toplam 150 kilogram Leklek fasulye tohumu teslim edildi.

Sulama altyapısını güçlendirmek amacıyla Çavuşlar, Ilısu, Tırnak ve Zeyne mahallelerine toplam 5 bin 416 metre sulama borusu desteği verilirken, Dayıcık ve Zeyne mahalleleri ile Mut ilçesindeki üreticilere toplam 4 adet 300 litrelik süt soğutma tankı teslim edildi. Ayrıca Gezende Mahallesi'ne erik boylama makinesi, Kurbağa Mahallesi'ne ise zeytin boylama makinesi kazandırıldı.

Törende konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, yerel ürünlerin korunması ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, küçük ölçekli üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Sağlanan desteklerin üreticilerin girdi maliyetlerini azalttığını ifade eden Şahutoğlu, Gülnar'da üretimin artması, kırsal kalkınmanın güçlenmesi ve gençlerin tarımda kalmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tarımsal sulama kooperatifleri ile yetiştirici birliklerinin temsilcileri de sulama altyapısı, süt soğutma tankı ve makine desteklerinin üretime önemli katkı sağlayacağını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Desteklerden yararlanan üreticiler de artan maliyetler karşısında özellikle fide ve toz kükürt desteğinin üretime devam edebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Leklek fasulyesi üreticileri ise yerel çeşidin korunmasına yönelik desteklerin ürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu dile getirdi.