Tarsus Belediyesinin 'Köyde Şenlik Tarsus'ta Gelecek Var' etkinlikleri Alifakı Mahallesi'nde başladı. Yaz boyunca kırsal mahallelerde devam edecek programlarda çocuklar kültür, sanat ve eğlenceyle buluşurken, vatandaşlara sağlık ve sosyal destek hizmetleri de sunulacak.

Tarsus Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Köyde Şenlik Tarsus'ta Gelecek Var' etkinlikleri başladı. Çocukları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturan şenliğin ilk durağı Alifakı mahallesi olurken, etkinlikler ardından Yeşiltepe Mahallesi'nde de coşkuyla devam etti. Yaz boyunca haftada iki gün farklı kırsal mahallelerde gerçekleştirilecek programlarla çocuklar ve aileler dolu dolu etkinliklerle buluşacak.

Şenlik kapsamında çocuklar, interaktif oyunlar, seramik torna, ebru sanatı, bileklik yapımı ve yüz boyama atölyelerinde eğlenceli vakit geçirdi. Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle müzik dolu anlar yaşanırken, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği 'Muhallebi Kabadayı' adlı oyun büyük ilgi gördü. Akşam boyunca süren etkinliklerde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara balon dağıtıldı.

Şenlik öncesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü iş birliğinde Alifakı Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde diyetisyen tarafından vatandaşların sağlık durumlarına uygun beslenme konusunda bilgilendirmeler yapılırken, hemşire tarafından ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi. Psikolog vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunurken, sosyolog mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Tarsus Belediyesi, yaz boyunca sürdüreceği 'Köyde Şenlik Tarsus'ta Gelecek Var' etkinlikleriyle çocukları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmaya, kırsal mahallelerde sosyal ve kültürel yaşamı destekleyen çalışmalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.