Mersin'in Mut ilçesinde kış yağışları nedeniyle bozulan yollar, Büyükşehir Belediyesinin sathi ve sıcak asfalt çalışmalarıyla yenilendi, hem ulaşım konforu arttı hem de tarımsal ürünlerin taşınmasında yaşanan kayıpların önüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla sathi asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. Kış aylarında etkili olan yoğun yağışların neden olduğu deformasyonların giderilmesi kapsamında Alaçam-Özlü Mahalle Yolu'nda 12,5 kilometre, Selamlı-Kadıköy Mahalle Yolunda ise 7,5 kilometrelik sathi asfalt çalışması tamamlanırken, Deveci Mahallesi'ndeki Sarıoğlu Değirmen Caddesi de 1,5 kilometrelik çift kat sathi asfaltla yenilendi. Çalışmalarla afet nedeniyle zarar gören yollar yeniden güvenli ve konforlu hale getirilirken, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde ürünlerin tarladan pazara daha sağlıklı taşınması ve taşıma sırasında oluşabilecek ürün kayıplarının azaltılması hedeflendi.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde ise sıcak asfalt uygulamalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda, Deveci ve Yatırtaş mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Uğur Mumcu Caddesi'nde 1,25 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt çalışması tamamlanarak, yol modern bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan çalışmalarla hem sürüş konforunun artırılması hem de yolların daha uzun ömürlü olması hedeflenirken, Büyükşehir Belediyesi ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürecek.