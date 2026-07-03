Mersin'in Anamur ilçesinde, 2026 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim, cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürleri için veda programı düzenlendi. Programda yargı mensuplarına adalet teşkilatına sundukları hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2026 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim, cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürleri onuruna veda programı gerçekleştirildi. Programa, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, Anamur ve Bozyazı belediye başkanları, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan, hakim ve cumhuriyet savcıları, yazı işleri müdürleri, adliye personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, adaletin yalnızca hukuki bir görev değil, vicdan, emanet ve millete duyulan sadakatin en güçlü tezahürü olduğunu ifade etti. Görevlerin ve makamların geçici, adaletin ise devlete ve millete karşı taşınan kutsal bir emanet olduğunu vurgulayan Çatlı, Anamur'da görev yaptıkları süre boyunca ortak akıl, ekip ruhu ve kurumlar arası iş birliği anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Başsavcı Çatlı, vatandaşın adalete olan güvenini esas alan anlayışla adli hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini, adliye hizmet binasının güçlendirilmesi, adliye lojmanının kazandırılması ve kurumsal kapasiteyi artıran projelerin güçlü bir iş birliğiyle tamamlandığını ifade etti. Çatlı, bu süreçte verilen desteklerden dolayı Adalet Bakanlığına, Strateji Geliştirme Başkanlığına, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine şükranlarını sundu, destek veren tüm kurumlara ve emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

'Adalet mesleğimiz değil, vicdanımızdır'

Konuşmasının veda bölümünde ise görev yerleri değişen hakim, cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürlerine adalet teşkilatına sundukları özverili hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çatlı, yeni görev yerlerinde üstün başarılar dileyerek, 'Adalet mesleğimiz değil, vicdanımızdır, geride bırakacağımız en büyük miras ise güvendir' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programda söz alan Anamur Kaymakamı Kemal Duru da tayini çıkan hakim, cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürlerine ilçeye ve adalet hizmetlerine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Vefanın kamu hizmetinin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Duru, görevlerin değişse de kurulan dostlukların, bırakılan güzel izlerin ve yapılan hizmetlerin daima yaşayacağını belirtti. Kaymakam Duru ayrıca, Anamur'da kamu kurumları arasında tesis edilen güçlü koordinasyon, birlik ve beraberlik anlayışı ile ilçedeki huzur ve güven ortamına sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya teşekkür ederek, bu uyumlu çalışma kültürünün kamu hizmetlerinin etkinliğine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Program kapsamında görev yerleri değişen hakim, cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürlerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Törenin ardından düzenlenen yemek programında katılımcılar bir araya gelirken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.